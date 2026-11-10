القوات المسلحة اليمنية:”ادعاء العدو السعودي أننا استهدفنا خط أنابيب شرق غرب في المدينة المنورة كذب وبهتان فعملياتنا استهدفت خط أنابيب شرق غرب في الرياض وليس في المدينة المنورة”