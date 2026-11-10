القوات اليمنية تعلن 4 عمليات ضد أهداف سعودية وتحذّر المستثمرين وتنفي استهداف المدينة المنورة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أربع عمليات عسكرية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، استهدفت مطار خالد الدولي ومحطات ضخّ على خط «شرق غرب» والمركز المالي في الرياض، وشركة «أرامكو» في بقيق، وتحشيدات عسكرية في مديرية المضاربة ورأس العارة، محذّرةً المستثمرين والشركات من إبقاء استثماراتهم في السعودية.

وقالت، في بيان، إن العمليات جاءت رداً على الهجمات السعودية المستمرة على اليمن، ولا سيما استهداف الباعة والمتسوّقين في سوق الحضارة بتعز، الذي قالت إنه نُفّذ بقنابل أميركية من طراز «جي بي يو-12».

وأضافت أن العمليات تأتي أيضاً رداً على «تدمير قرية بأكملها» في مديرية بني حشيش، باستخدام قنابل أميركية من طرازَي «جي بي يو-12» و«جي بي يو-38»، وغيرها من الهجمات بحق المدنيين.

وأوضحت أن العملية الأولى استهدفت مطار خالد الدولي وعدداً من محطات الضخّ على خط «شرق غرب» في العاصمة السعودية الرياض، وحقّقت، بحسب البيان، إصابات مباشرة خلّفت حرائق وأضراراً في المواقع المستهدفة.

واستهدفت العملية الثانية شركة «أرامكو» في بقيق، وأكدت القوات المسلحة تحقيق أهدافها بنجاح.

أما العملية الثالثة، فاستهدفت تحشيدات تابعة للقوات السعودية يشرف عليها الضابط السعودي بدر الحربي في مديرية المضاربة ورأس العارة، وأسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى.

واستهدفت العملية الرابعة المركز المالي في الرياض، وقالت القوات المسلحة إنها جاءت رداً على استهداف الأطفال والنساء.

وحذّرت المستثمرين والشركات من إبقاء استثماراتهم في السعودية، داعيةً إلى نقلها إلى بلدان «مسالمة وآمنة»، ومعتبرةً أن المملكة «غير آمنة للاستثمار» حتى وقف هجماتها وإنهاء الحصار على اليمن.

ونفت القوات المسلحة الرواية السعودية بشأن استهداف خط أنابيب «شرق غرب» في المدينة المنورة، ووصفتها بأنها «كذب وبهتان عظيم»، مؤكدةً أن عملياتها استهدفت الخط في الرياض، وليس في المدينة المنورة.

وشدّدت على استمرار عملياتها باتجاه العمق السعودي، وفرض معادلة «الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد»، واستهداف التحشيدات العسكرية السعودية وضباطها حتى وقف الهجمات ورفع الحصار عن اليمن.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني