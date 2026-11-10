الخارجية الإيرانية ترفض اتهامات فرنسية بشأن أنشطة إلكترونية وتدعو باريس لمعالجة أزماتها الداخلية

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدّة اتهامات وجّهتها الحكومة الفرنسية بشأن مشاركة إيران في أنشطة إلكترونية داخل فرنسا، ووصفتها بأنها «باطلة ومختلقة»، معتبرةً أنها تهدف إلى صرف انتباه الرأي العام عن سياسات باريس تجاه طهران ومنطقة غرب آسيا.

وقالت الوزارة إن هذه الاتهامات تمثّل استمراراً للسياسات الفرنسية «الهدّامة» ضد إيران، متهمةً باريس بتوجيه اتهامات خطيرة بدلاً من الاستجابة لمطالب شعبها ومعالجة مواطن الضعف في أنظمتها الإدارية.

واعتبرت أن فرنسا عاجزة عن السيطرة على أزماتها وتلبية المطالب الشعبية، وتعاني ضعفاً في إدارة بعض شؤونها الداخلية.

ودعت الوزارة باريس إلى الاستجابة للمطالب المعيشية والتعليمية لشعبها، بدلاً من التدخّل في شؤون الدول الأخرى تحت غطاء دبلوماسي وعبر مشاريع ثقافية.

المصدر: موقع المنار