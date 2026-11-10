لجنة أصدقاء يحيى سكاف اكدت التضامن التام مع المؤسسة العسكرية وقيادتها في وجه الحملات

حيّت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف الجيش بقيادة العماد رودولف هيكل “الذي أثبت بحكمته على قدرته لتحمل المسؤوليات الوطنية في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، بعدما أكد جيشنا بعقيدته الجامعة إنه يشكل العمود الفقري الأساسي لاستقرار لبنان وحماية السلم الأهلي”.

وأكدت في بيان، “التضامن التام مع المؤسسة العسكرية و قيادتها في وجه الحملات التي تتعرض لها بين الحين والآخر من قبل الادارة الأميركية و العدو الصهيوني و من يدور في فلكهم، نتيجة سياسة المؤسسة الوطنية التي تنتهجها منذ تأسيسها، حيث يسعى أيضاً بعض الموتورين في الداخل الى محاولة ادخال جيشنا الوطني في الزواريب و الدهاليز السياسية الضيقة سعياً لتنفيذ أجندات مشبوهة و لخلق شرخ بينن وبين المواطن”.

ودعت الى “دعم الجيش ومساندته أكثر من أي وقت، لأنه كان وسيبقى صمام الأمان الأساسي لحماية جميع اللبنانيين دون استثناء، لأننا لا يمكن أن ننسى التضحيات الكبيرة التي قدمها من خلال قافلة طويلة من الشهداء و الجرحى الذين سقطوا جنباً الى جنب مع المقاومين في أشرف المعارك البطولية التي خاضوها في سبيل الدفاع عن الوطن و مقدراته بمواجهة العدو الصهيوني”.