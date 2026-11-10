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    عربي وإقليمي

    بحرية الحرس الثوري تعلن احتراق ناقلتَي نفط وتوقّفهما في مضيق هرمز

      أعلنت العلاقات العامة في القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية توقّف ناقلتَي نفط «مخالفتين»، عقب وقوع انفجارين كبيرين واندلاع النيران فيهما أثناء سلوكهما مساراً غير مصرّح به في مضيق هرمز.

      وأوضحت، في بيان، أن الناقلة الأولى، وهي من فئة الناقلات العملاقة، تعرّضت لانفجار إثر اصطدامها بلغم بحري. أما الثانية، فقالت إنها كانت تحظى بحماية مقاتلات تابعة للجيش الأميركي، وتعرّضت لحادث أثناء محاولتها العبور سرّاً عبر المسار الذي وصفته بغير القانوني، ما أدّى إلى اندلاع حريق كبير وتوقّفها في مكانها.

      وأضافت أن الناقلتَين أطفأتا جميع أنظمة الملاحة والتعرّف الخاصة بهما، واصطدمتا بـ«الجدار الناري» لمضيق هرمز، قبل أن تُتركا عند الساحل الجنوبي للمضيق وهما تحترقان.

      وحذّرت القوة البحرية من أن المسار غير المصرّح به غير آمن، متوعّدةً جميع السفن المتعاونة مع الجيش الأميركي «الإرهابي والمعتدي»، بالمصير نفسه إذا حاولت العبور عبره.

      المصدر: موقع المنار

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