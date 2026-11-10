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    مصادر في مستشفيات غزة: 3 شهداء بينهم طفل بنيران قوات الاحتلال في مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم

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