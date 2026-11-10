تقرير مصور | ترامب يتحدث عن زخم إيجابي لإنهاء الحرب على إيران.. ومقترح تسوية من مرحلتين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجود زخم إيجابي نحو إنهاء الحرب على إيران، مرجحاً التوصل إلى تسوية قريباً جداً، ومستبعداً إلى حد كبير استئناف الضربات العسكرية الأميركية.

وجاءت تصريحات ترامب عقب لقائه رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في البيت الأبيض، في ظل تحركات إقليمية تقودها الدوحة لدفع المسار الدبلوماسي واحتواء المواجهة، من دون الإعلان عن اتفاق نهائي أو الكشف عن شروط التسوية المطروحة.

وفي السياق، نقل موقع «أكسيوس» عن مصادر مطلعة أن قطر تسعى إلى إقناع ترامب بمنح المسار الدبلوماسي مزيداً من الوقت، مشيراً إلى أن الوسطاء يناقشون مقترحاً من مرحلتين على مدى يومين؛ تتضمن المرحلة الأولى رفع الحصار البحري الأميركي عن إيران والإفراج عن جزء من أموالها المجمدة، مقابل خطوات إيرانية تتصل بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما تشمل المرحلة الثانية إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات النووية.

مراسل طهران – وسام أسد