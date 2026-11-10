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   29 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 12:18
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    لبنان

    نقابة بائعي الاسماك في بيروت: عرضنا مع رئيس الإتحاد العمالي العام اقامة سوق عصري بكل معاييره البيئية ليكون بديلاً عن السوق الحالي

      زار وفد من نقابة بائعي الاسماك في بيروت برئاسة الحاج عبد الله غزال رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وقد عرض الوفد مخاوفه وهواجسه من عدم تأمين سوق بديل عن السوق المنوي ازالته بفعل مشروع تسوية مرفأ بيروت.

      وقد جرى التداول في عدد من الأراضي المقترحة ليقام عليها سوق عصري بكل معاييره البيئية ليكون بديلاً عن السوق الحالي، يضمن استمرارية عمل بائعي الاسماك ويحافظ على أرزاق العاملين فيه ويؤمن تزويد السوق اللبناني بحاجته من الاسماك وثمار البحر.

      وقد جرى الاتصال بعدد من المسؤولين بهذا الإطار واتفق على استكمال البحث وصولاً الى حل يرضي جميع المعنيين.

      المصدر: بيان