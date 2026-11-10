بالفيديو | توغلات إسرائيلية جديدة في ريف القنيطرة.. حواجز وتفتيش للمواطنين

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلاتها في ريف القنيطرة، حيث دخلت مناطق جديدة لم تصل إليها سابقاً، وأقامت حواجز عدة عمدت خلالها إلى تفتيش المواطنين والتدقيق في هوياتهم.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات الإسرائيلية نصبت حاجزاً مؤقتاً على أطراف قرية طرنجة، وأخضعت المارة لتفتيش دقيق، من دون ورود معلومات عن اعتقالات.

ويأتي ذلك عقب توغل قوة إسرائيلية مؤلفة من خمس سيارات عسكرية في بلدة جباتا الخشب شمالي القنيطرة، حيث أقامت حاجزاً عند مدخل البلدة وفتشت المارة ودققت في هوياتهم، قبل أن تنسحب من المدخل، مع استمرار تمركزها على الطريق العام في قرية أوفانيا.