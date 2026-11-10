الكنيست يعقد جلسته الافتتاحية وأنباء عن ترشيح ماتان كاهانا لرئاسته

يعقد البرلمان الجديد في كيان الاحتلال الاسرائيلي (الكنيست)، اليوم الثلاثاء، جلسته الافتتاحية، بعد نحو أسبوعين من انتخابات محتدمة لم تسفر عن أغلبية واضحة لأي من المعسكرين الرئيسيين، وسط أنباء عن ترشيح ماتان كاهانا لرئاسة الكنيست.

ومن المقرر أن يؤدي أعضاء الكنيست السادس والعشرين اليمين الدستورية خلال الجلسة.

وعلى الرغم من تصدر حزب الليكود اليميني المحافظ، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نتائج الانتخابات البرلمانية بحصوله على 27 مقعدا من أصل 120، كلف الرئيس إسحاق هرتسوغ، زعيم تكتل المعارضة غادي آيزنكوت، بتشكيل حكومة جديدة.

وكان رئيس الأركان السابق قد حصل على أكبر عدد من التوصيات خلال مشاورات الرئيس مع الأحزاب بشأن تشكيل الحكومة.

وجاء حزب “يشار” بزعامة آيزنكوت، في المركز الثاني بحصوله على 21 مقعدا. ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سينجح في تشكيل ائتلاف مستقر، في ظل ضيق الأغلبية، في حين يُرجح أن تكون مفاوضات تشكيل الائتلاف صعبة.

انتخاب رئيس جديد للكنيست

وبدأت أولى المواجهات السياسية بين التكتلين الرئيسيين في انتخاب رئيس جديد للكنيست، إذ يشغل هذا المنصب حاليا أمير أوحانا الذي ينتمي إلى حزب الليكود بزعامة نتنياهو.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن آيزنكوت قرر تعيين ماتان كاهانا رئيسا للكنيست.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن آيزنكوت أحاط شركاءه في “معسكر التغيير” بأن كاهانا سيكون رئيس الكنيست الجديد.

وأضافت أنه جرى اختيار “روعي فولكمان، رئيسا للجنة المنظمة، وأفيغدور ليبرمان، رئيسا للجنة الخارجية والأمن، وليران إفيشار بن حورين، رئيسة للجنة المالية”.

على صعيد متصل، أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بأن 67 عضوا، بينهم 19 نائبا عربيا، سيؤيدون انتخاب ماتان كاهانا رئيسا للكنيست.

وبموجب النظام الداخلي للبرلمان، يمكن إجراء التصويت لاختيار رئيس الكنيست اعتبارا من الجلسة الافتتاحية، ويجب أن يتم ذلك قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

واندلعت أولى بوادر المواجهة يوم الخميس، عندما وجهت 3 أحزاب من فريق آيزنكوت رسائل إلى رئيس الكنيست المنتهية ولايته، طالبته فيها بانتخاب خلف له خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان.

تشكيل الحكومة

ومُنح آيزنكوت في البداية مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، ويحق للرئيس تمديدها لمدة تصل إلى 14 يوما. وإذا أخفق آيزنكوت، يمكن لهرتسوغ تكليف مرشح آخر، تكون أمامه مهلة 28 يوما إضافية. ويُنظر إلى نتنياهو باعتباره الخيار الثاني لتكليفه بتشكيل الحكومة إذا فشل آيزنكوت.

وإلى حين تشكيل حكومة جديدة، يواصل نتنياهو تصريف أعمال الحكومة، لكن الكنيست الجديد المؤلف من 120 عضوا، يضم شريحة كبرى من الأعضاء الذين قد يتكتلون لمواجهته وعرقلة سياساته.

وتراجع عدد مقاعد تكتل نتنياهو في البرلمان الجديد إلى 53 مقعدا، بعدما كان يمتلك أغلبية مريحة بلغت 68 مقعدا في البرلمان السابق، بينما حصد تكتل المعارضة 46 مقعدا، كما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدا.

المصدر: إعلام العدو+وكالات