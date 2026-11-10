فصائل المقاومة الفلسطينية: تحية إلى الجماهير الحرة التي خرجت في هولندا تضامناً مع شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة

وجهت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان “التحية والتقدير إلى الجماهير الحرة التي خرجت في هولندا أول أمس، في مسيرات وفعاليات تضامنية مع شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، رفضاً للعدوان المتواصل والجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها أبناء شعبنا، وتأكيداً على أن صوت الحق والعدالة سيظل حاضراً في شوارع العالم، وأن محاولات عزل غزة والتعتيم على معاناتها لن تنجح في إسكات الضمير الإنساني الحر”.

وأكدت فصائل المقاومة أن “العدو الصهيوني يتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يتعرض له شعبنا من قتل ودمار وحصار وحرمان من أبسط مقومات الحياة، بفعل سياساته وجرائمه المتواصلة، كما تتحمل الأطراف الدولية التي توفر له الغطاء السياسي والدعم وفي مقدمتها الادارة الأمريكية المسؤولية عن استمرار هذه المأساة الانسانية التي تعصف بشعبنا المنكوب في غزة”.

وفي هذا السياق، دعت الفصائل “لحل ما يُسمّى «بمجلس السلام»، الذي لم ينجح في وضع حد لمعاناة شعبنا أو الاضطلاع بمسؤولياته تجاه الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتدعو إلى تولّي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مسؤولياتهما كاملة، والتحرك الجاد والفاعل لضمان حماية المدنيين، ووقف الانتهاكات، وإنهاء الحصار، وتوفير مقومات الحياة والإغاثة والإيواء لأبناء شعبنا”.

كما دعت “الجماهير الحرة في مختلف أنحاء العالم إلى مواصلة وتصعيد التحركات الشعبية والتظاهرات والفعاليات التضامنية مع غزة، وجعل أيام الجمعة والسبت والأحد محطات متجددة للحراك الشعبي والضغط الجماهيري، بما يضمن إبقاء معاناة شعبنا حاضرة في الميادين ووسائل الإعلام ومراكز صنع القرار”.

ودعت ايضاً “العلماء والدعاة والخطباء في كل مكان إلى تخصيص خطب الجمعة لتسليط الضوء على ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة، وحثّ الشعوب على نصرة المظلومين ومساندة المتضررين في غزة، كما ندعو المؤسسات الحقوقية والإنسانية والنقابات والاتحادات والهيئات الشعبية إلى تكثيف جهودها وفعالياتها، وممارسة الضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف وإجراءات عملية تنسجم مع مسؤولياتها القانونية والإنسانية، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والاستنكار”.

وقالت إن “استمرار الحراك الشعبي الدولي واتساع رقعة التضامن مع شعبنا يمثلان رسالة واضحة بأن غزة ليست وحدها، وأن الشعوب الحرة قادرة على إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في الوعي العالمي، وممارسة الضغط من أجل العدالة والحرية ووقف المعاناة والكارثة الإنسانية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في غزة امام مرأى ومسمع العالم”.

المصدر: موقع المنار