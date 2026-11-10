رئيس وزراء قطر يطلع قوى أوروبا على نتائج محادثاته مع ترامب حول إيران

يلتقي رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الثلاثاء بمسؤولين من السعودية والقوى الأوروبية في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً إلى قمة لوزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، وذلك بعد محادثات أجراها أمس الاثنين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول حرب إيران.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان “سيناقش الوزراء، بهذه المناسبة، الوضع في الشرق الأدنى والشرق الأوسط، ولا سيما الحرب ضد ايران وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، على المنطقة والمجتمع الدولي ككل”.
ومن المقرر أن يلتقي الوزير القطري ، الذي يشغل أيضا منصب وزير خارجية قطر، بوزراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والسعودية، الذين تمت دعوتهم للمشاركة في محادثات موسعة ضمن قمة مجموعة السبع حول الوضع في الشرق الأوسط.
المصدر: رويترز