رئيس وزراء قطر يطلع قوى أوروبا على نتائج محادثاته مع ترامب حول إيران

يلتقي رئيس وزراء قطر ​محمد بن عبد الرحمن آل ‌ثاني اليوم الثلاثاء بمسؤولين من السعودية والقوى الأوروبية في زيارة ​لم يعلن عنها مسبقاً ​إلى قمة لوزراء خارجية مجموعة ⁠السبع في باريس، وذلك ​بعد محادثات أجراها أمس الاثنين ​مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول حرب إيران.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية ​في بيان “سيناقش الوزراء، بهذه ​المناسبة، الوضع في الشرق الأدنى والشرق الأوسط، ‌ولا ⁠سيما الحرب ضد ايران وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، على المنطقة والمجتمع الدولي ككل”.

ومن المقرر أن ​يلتقي الوزير القطري ​، ⁠الذي يشغل أيضا منصب وزير خارجية قطر، ​بوزراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا ​وإيطاليا ⁠والسعودية، الذين تمت دعوتهم للمشاركة في محادثات موسعة ضمن ⁠قمة ​مجموعة السبع حول ​الوضع في الشرق الأوسط.

المصدر: رويترز