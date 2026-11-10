الرئيس بري يدين استهداف الجيش

فيما قوبل استهداف الجيش وقائده باستنكار واسع من قبل أوساط شعبية وسياسية واسعة، أُثيرت تساؤلات حول مغزى هذا الإستهداف في هذا التوقيت بالذات، وحول الجهة او الجهات الداخلية او الخارجية التي تغطي هذا الاستهداف وتدفع اليه، رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري استهداف الجيش وقائده، مؤكّداً انّ هذا الامر جريمة وخطيئة كبرى». وقال رداً على سؤال لـ«الجمهورية»: «كما سبق وأكّدت في اكثر من مناسبة، الجيش خط احمر».

ورداً على سؤال آخر، جدّد بري التأكيد على التمسك بالقرار 1701، محذّراً من مخاطر إنهاء مهمة «اليونيفيل» في جنوب لبنان، مؤكّداً في الوقت نفسه، رفض قبول انتداب أي قوات بديلة عن «اليونيفيل»، خارج إطار الامم المتحدة.

المصدر: الجمهورية