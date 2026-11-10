الولايات المتحدة تُخلي قاعدتها الثانية في المملكة المتحدة بسبب مخاوف من إيران

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه “مع تزايد قلق واشنطن من التهديدات الإيرانية واحتمالية استهداف القوات والمعدات العسكرية الأمريكية، تم نقل طائرات التزود بالوقود الإيرانية من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني ميلدنهال في إنجلترا إلى ألمانيا ومناطق أخرى”.

وصرح مسؤول أمريكي مطلع على التطورات بأنه “تم رفع مستوى التأهب الأمني ​​في قاعدتي سلاح الجو الملكي البريطاني ميلدنهال ولوكهيد مارتن، وكلاهما يستخدمهما الجيش الأمريكي، إلى مستوى التأهب الأمني ​​”FPCON Charlie””.

يُطبق هذا المستوى من التأهب عندما تشير المعلومات الأمنية إلى احتمال وقوع تهديد. وكان موقع “Warzone” العسكري قد نشر هذه التغييرات الأمنية سابقًا.

المصدر: صحيفة وول ستريت جورنال