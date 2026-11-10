تصعيد إسرائيلي بالضفة والقدس.. اقتحامات واعتداءات ومخططات استيطانية

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، اعتداءاتها في مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة، عبر اقتحام البلدات والقرى، وتنفيذ حملات اعتقال وهدم وإغلاق، إلى جانب مهاجمة المزارعين وممتلكاتهم، بالتزامن مع الكشف عن مخططات استيطانية تستهدف الاستيلاء على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية.

وفي القدس المحتلة، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وأدوا طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد، بالقرب من قبة الصخرة المشرفة.

كما هدمت جرافات الاحتلال معرضاً للسيارات في بلدة حزما شمال شرقي القدس، عقب إغلاق مداخل البلدة ومخارجها ومنع حركة المواطنين والمركبات، فيما احتجزت قوات الاحتلال عدداً من الفلسطينيين قرب دوار عناتا.

وفي محافظة نابلس، هاجم مستوطنون المنطقة الصناعية في بلدة بيتا جنوب المحافظة، وأضرموا النيران في ثلاث آليات حفر ثقيلة وعدد من المركبات والمعدات التابعة لمناشر الحجر، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال البلدة بالتزامن مع الهجوم.

وامتدت الاعتداءات إلى قرى نابلس، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه قاطفي الزيتون في المنطقة الشمالية الشرقية من قرية عزموط، كما اقتحمت بلدة عقربا وداهمت منازل عدة وفتشتها، وأجبرت أصحاب محال تجارية في قرية بورين على إغلاق أبوابها.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال تسعة شبان خلال اقتحام بلدة عرابة جنوب المحافظة، ومداهمة منازلهم وتحطيم محتوياتها. وذكر نادي الأسير أن المعتقلين هم الشقيقان وائل ووديع علاء عساف، وأحمد أبو لبدة، وإياد كمال بوسطة، وزيد أبو صلاح، ومحمد أبو صلاح، وحمزة دقة، وأحمد النزهة لحلوح، وعبد الله عبيد.

أما في محافظة طولكرم، فاعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين من بلدتي عنبتا وكفر اللبد ومخيم طولكرم، بينهم مهران ناظم بكر ونجله ناظم، والشقيقان محمد وعبد الرحمن تيسير عابودي، إضافة إلى الأسير المحرر عماد مصطفى نجار، الذي أعيد اعتقاله بعد خمسة أيام فقط من الإفراج عنه، عقب قضائه 34 شهراً في الأسر، والشاب أمين يوسف أبو مشهور من مخيم طولكرم.

وفي محافظة قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال منازل في قرية إماتين شرق المحافظة، وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت أربعة فلسطينيين هم إسلام بشار غانم، وعبد الناصر غانم ونجله حذيفة، وكمال عادل بري.

كما أخطرت سلطات الاحتلال بهدم خيمة المقاومة الشعبية في قرية عزبة الطبيب شرق قلقيلية، مهددة بإحضار جرافة عسكرية لتنفيذ الهدم وتخريب محيطها في حال عدم إزالتها ذاتياً.

وفي محافظة الخليل، هدمت قوات الاحتلال منزلاً تبلغ مساحته نحو 200 متر مربع، يعود للمواطن فدا العتيري، في حي القصر بقرية الهجرة جنوب شرقي دورا، كما جرفت أراضي محيطة به، وحطمت أشجاراً مثمرة وسلاسل حجرية، وهدمت بئر مياه.

واعتقلت قوات الاحتلال الطفل محمد عاطف علي حمد المسالمة (12 عاماً) ووالده، عقب مداهمة منزلهما في خربة طاروسا غرب دورا.

وفرضت قوات الاحتلال إغلاقاً عسكرياً على مداخل مدينة الخليل وعدد من بلداتها وقراها، وعزلت مخيمي الفوار والعروب عن محيطهما، بالتزامن مع اقتحام مخيم الفوار وسط حالة من الخوف والهلع بين الأطفال والنساء.

كما اعتدت بالضرب على أربعة شبان واحتجزتهم في البرد عند مدخل النبي يونس في حلحول، ونكّلت بفلسطينيين واستولت على مركبة وأتلفت أخرى في محيط بركة الكرمل شرق يطا، بالتزامن مع تدريبات عسكرية بالمجنزرات وناقلات الجند في خربة الفخيت بمسافر يطا، وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة.

وفي سياق الاعتداءات الاستيطانية جنوب الخليل، هاجم مستوطنون مسلحون، بحماية قوات الاحتلال، منزل الفلسطينية معزوزة محمد إعبيد في منطقة خلة الحمص ببلدة يطا، برفقة أبقارهم، وأقدم أحدهم على صفعها على وجهها أثناء توثيقها الاعتداء.

كما سرق مستوطنون ثمار الزيتون من مزرعة المواطن يعقوب عبيد المصري في المنطقة ذاتها، وأطلقوا أغنامهم لإتلاف المزروعات في خربة الخرابة شرق بلدة السموع.

وفي محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة للاجئين، وانتشرت في أزقته وداهمت منازل في محيطه، فيما أصيب شاب برضوض نُقل على إثرها إلى المستشفى، جراء اعتداء مستوطنين على قاطفي الزيتون قرب قرية تياسير شرق طوباس.

كما مزق مستوطنون دفيئة زراعية في تجمع يرزا شمالي المحافظة باستخدام أدوات حادة، واعتدوا على خيام غير مأهولة سبق أن هُجّر سكانها في تجمع الرأس الأحمر.

وفي محافظة رام الله والبيرة، واصلت قوات الاحتلال اقتحام بلدة كوبر شمال رام الله، وأجبرت عائلة المواطن محمد محمود سالم يوسف على إخلاء منزلها قسراً، وحولته إلى ثكنة عسكرية، بالتزامن مع مداهمة ستة منازل مجاورة وإطلاق قنابل الغاز.

كما اقتحمت قرية كفر مالك وأطلقت الرصاص والغاز، عقب تصدي الأهالي لهجوم شنه مستوطنون على أطراف القرية.

وشملت الاقتحامات بلدات وقرى سلواد وعين يبرود وترمسعيا ودير جرير وأبو شخيدم، حيث داهمت قوات الاحتلال أحد المنازل، ونصبت حاجزاً عسكرياً عند مدخل قرية المغيّر، بالتزامن مع هجوم للمستوطنين أجبر قاطفي الزيتون على مغادرة أراضيهم قرب مقبرة سلواد شرق المحافظة.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد خالد العمور (24 عاماً)، خلال اقتحام بلدة تقوع جنوب شرقي المحافظة، كما اقتحمت بلدة بيت فجار وتمركزت في شوارعها.

ويتزامن ذلك مع تصعيد المخططات الاستيطانية في المحافظة، إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان طرح سلطات الاحتلال عطاءً جديداً يحمل الرقم (261/2026)، لبناء 732 وحدة استيطانية ومبانٍ تجارية وعامة في مستوطنة جفاعوت غرب بيت لحم.

مخططات للاستيلاء على آلاف الدونمات

وفي سياق التوسع الاستيطاني، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إعلانين صادرين عن ما يسمى مسؤول الأملاك الحكومية والمتروكة في إدارة جيش الاحتلال، يتضمنان نية منح ترخيصين للاستخدام الاستيطاني المؤقت لأغراض الرعي.

ويستهدف المخططان الاستيلاء على 5,497.74 دونماً من الأراضي الفلسطينية في محافظتي طوباس ورام الله والبيرة، بذريعة تصنيفها من قبل سلطات الاحتلال على أنها «أراضي دولة».

ويأتي ذلك في ظل تزامن الاعتداءات العسكرية والاستيطانية في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس، بما يشمل استهداف المواطنين ومنازلهم وأراضيهم الزراعية، وفرض القيود على حركتهم، إلى جانب توسيع النشاط الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام