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    مدفعية العدو “الإسرائيلي” قصفت صباحًا أطراف بلدة القنطرة ووادي الحجير تزامنًا مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف البلدة

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