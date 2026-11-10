الثلاثاء   
   10 11 2026   
   29 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 06:06
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    عدوان سعودي يستهدف مبنى شركة النفط في الستين الجنوبي بمديرية الوحدة جنوب العاصمة صنعاء

      مواضيع ذات صلة

      فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد الحريق في مقطورات الغاز بمحطة المفزر بمنطقة جدر

      فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد الحريق في مقطورات الغاز بمحطة المفزر بمنطقة جدر

      عدوان سعودي يستهدف محطة المفزر للغاز بمنطقة جدر في مديرية بني الحارث شمال العاصمة صنعاء

      عدوان سعودي يستهدف محطة المفزر للغاز بمنطقة جدر في مديرية بني الحارث شمال العاصمة صنعاء

      العراق | الزيدي وبارزاني يتفقان على ضمان رواتب إقليم كردستان وبحث حصة الإقليم في موازنة 2027

      العراق | الزيدي وبارزاني يتفقان على ضمان رواتب إقليم كردستان وبحث حصة الإقليم في موازنة 2027