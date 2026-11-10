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   29 جمادى الأولى 1448   
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    صعدة: عدوان سعودي بالصواريخ على مناطق المهاذر وعلاف والطلح وآل الصيفي بمديرية سحار

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