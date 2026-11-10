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   29 جمادى الأولى 1448   
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    دولي

    خطوة جديدة من إنستغرام لمكافحة دخول القاصرين غير المصرح به

      أعلنت ميتا عن توسيع نطاق تقنية تقدير العمر القائمة على الذكاء الاصطناعي لتشمل إنستغرام عالميًا. تساعد هذه التقنية في تحديد القاصرين، حتى لو أدخلوا تاريخ ميلاد شخص بالغ عند إنشاء الحساب.

      بمجرد تحديد القاصر، سيتم تحويل حسابه إلى وضع “حساب قاصر”، والذي يتضمن قيودًا وحماية إضافية. على سبيل المثال، لن يتلقى هؤلاء المستخدمون سوى الرسائل الخاصة من الأشخاص الذين يتابعونهم أو متصلين بهم بالفعل. كما سيتم إخفاء التعليقات المسيئة، وستكون الحسابات خاصة افتراضيًا.

      لتقدير أعمار المستخدمين، تستخدم ميتا الذكاء الاصطناعي لتحليل مؤشرات مختلفة في صفحات المستخدمين، بما في ذلك ذكر أعياد الميلاد، والمستوى التعليمي، والمعلومات الواردة في نصوص المنشورات، والتعليقات، ووصف الصور، وقسم تعريف الحساب.

      يأتي هذا الإجراء في ظل مواجهة ميتا لعدة دعاوى قضائية تتعلق بالضرر المحتمل الذي قد تُسببه منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها للمراهقين

      المصدر: وكالة فارس

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