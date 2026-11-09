ألمانيا تتجه لانتخاب أول رئيسة للدولة بعد ترشيح إيلزه أيجنر للمنصب

تتجه ألمانيا على ما يبدو لاختيار أول امرأة لرئاسة الدولة العام المقبل، بعدما رشح المستشار فريدريش ميرتس اليوم الاثنين إيلزه أيجنر لتكون مرشحة المحافظين لخلافة الرئيس ‌فرانك فالتر شتاينماير في المنصب الذي يغلب عليه الطابع الشرفي.

ومع دعم المحافظين بقيادة ميرتس، وشركائهم من الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الائتلاف الحاكم، إضافة إلى حزب الخضر، من المرجح بدرجة كبيرة أن تنتخب أيجنر في يناير كانون الثاني من قبل الجمعية الاتحادية، التي تضم ⁠أعضاء مجلس النواب ومندوبين من برلمانات الولايات الألمانية الست عشرة.

وتنتهي ولاية شتاينماير، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي، في مارس آذار.

وقالت أيجنر، التي تشغل حاليا منصب رئيسة برلمان ولاية بافاريا وسبق أن تولت حقيبة الزراعة على المستوى الاتحادي، إنها ستعمل في حال انتخابها على تجاوز الانقسامات داخل المجتمع الألماني.

وأضافت، إلى جانب ميرتس “بلادنا وديمقراطيتنا، نعم، تتعرضان لهجمات من الداخل والخارج”. وتابعت “المتطرفون يحتفلون بانتصاراتهم، والأيديولوجيات آخذة في الصعود. ويجري تأجيج الانقسام والتقليل من ‌شأن ⁠التوافق”.

ولم تخض أيجنر، العضو في حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، في تفاصيل أكثر، إلا أن الأحزاب الألمانية الرئيسية تواجه صعود حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه قد يصبح أكبر الأحزاب بعد الانتخابات ⁠الاتحادية المقبلة المقررة مطلع عام 2029.

وأشاد ميرتس بما وصفه “بالالتزام الواضح بالقيم الأساسية لديمقراطيتنا” الذي تتحلى به أيجنر، وبموقفها الحازم في مواجهة الكراهية والتطرف. وقال في بيان أذاعه ⁠التلفزيون “إيلزه أيجنر مكسب لجمهورية ألمانيا الاتحادية. رئيسة تتمتع بالوقار والحب، توحد الناس، وترسم اتجاها، وتثير النقاش”.

المصدر: رويترز