قوى الأمن: توقيف افراد شبكة لترويج المخدّرات في عرمون وضبط كميّات كبيرة منها وسلاح حربي

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: “في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة مرتكبي جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام أشخاص بترويج المخدّرات في محلّة عرمون – شارع مريم.

بنتيجة المتابعة، داهمت إحدى دوريّات المفرزة شقة في محلة عرمون شارع مريم بالقرب من جامع المصطفى- بناية منيمنة وأوقفت في داخلها كلاً من:

م. ك. ع. (مواليد عام 1988، سوري) بحسب أقواله.

ا. ع. (مواليد عام 1991، سوري) بحسب أقواله.

ح. م. ح. (مواليد عام 2008، سوري) بحسب أقواله.

بتفتيشهم والشقّة، عثر على كميّة من المخدرات على الشكل التالي:

/145/ ظرف سانيتا بداخله مادة مخدرة.

/62/ طبة بلاستيكية مغلفة بكيس سانيتا بداخلها مادة مخدرة.

/38/ طبة بلاستيك شفافة مغلفة بكيس نايلون صغيرة الحجم بداخلها مادة بيضاء مخدرة.

طبة بلاستيكية كبيرة الحجم بداخلها مادة بيضاء مخدرة.

/14/ طبة وسط شفافة بلاستيك بداخلها مادة بيضاء مخدرة.

كيس اسود كبير بداخله مادة حشيشة الكيف.

/11/ كيسًا اسود شفافًا وسط بداخله حشيشة الكيف.

ظرف شفاف بداخله ورقة بيضاء تحتوي /69/ كيسًا من المواد المخدّرة.

كيس شفاف بداخله حوالي /710/ حبات كبتاغون.

كما تم ضبط دراجة آليّة، ومسدّس حربي مع ممشط فارغ، ومبلغ مالي بالدولار الأميركي والليرة اللبنانيّة، و/6/ هواتف خلويّة، وشريحتين هاتفيّتين.

تمّ تسليم الموقوفين والمضبوطات والدرّاجة إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ”.