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   28 جمادى الأولى 1448   
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    المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: “العدوان السعودي تم من خلال طائرات “F-15” و “تايفون” أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين”

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