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   28 جمادى الأولى 1448   
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    عربي وإقليمي

    الشيباني ينفي نشر سوريا قوات في اليمن أو عزمها على ذلك


      قال وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني في مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق “ليس هناك نشر قوات في اليمن وليس هناك حتى خطة قريبة بهذا الأمر”.

      وكان مسؤولون مرتبطون بالحكومة اليمنية وكالة فرانس برس السبت، بأن سوريا بدأت نشر جنود في السعودية واليمن لمساندة “القوات الحكومية” والتحالف في مواجهة انصار الله.

      وشدد الشيباني على أن “أي خطة عسكرية خارج الحدود ستُعلن بالتأكيد… ولن يكون عملها في الخفاء”.

      أضاف “إذا كان هناك موقف عسكري مساند من الجمهورية العربية السورية الى جانب إحدى الدول في المنطقة، سواء أكانت المملكة أم سواها، فهذا الموقف سيكون مشرفا بالنسبة لنا وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي”.

      وأفاد مسؤول في مجلس القيادة اليمني بأن الاتفاق على نشر قوات سورية تمّ خلال زيارة قام بها الرئيس أحمد الشرع الأسبوع الماضي الى الرياض، حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووقّع الجانبان اتفاقات وتفاهمات.

      وأكد الشيباني الاثنين أن سوريا وقعت اتفاقية تعاون عسكري مع السعودية.

      وقال بشأن الاتفاقية مع الرياض “نحن بحاجتها أكثر من أي جانب آخر” في وقت تعمل بلاده على إعادة بناء الجيش السوري والمؤسسات المدنية والعسكرية بعد أعوام النزاع الطويلة.

      أضاف “نحن بحاجة إلى أن تساهم الخبرة السعودية أيضا في بناء القدرات السورية وأن يكون هناك تعاون في ما بيننا في مجال الصناعات الدفاعية وفي الجانب الأكاديمي”.

      المصدر: فرانس برس

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