رحيل الفنان الإيراني كورش زارعي.. صاحب شخصية “لاوي” في مسلسل “يوسف الصديق”

غيّب الموت الممثل والمخرج الإيراني المخضرم كورش زارعي، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في مجالات المسرح، السينما، والتلفزيون.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الراحل زارعي يعد من الفنانين المؤثرين في الحركة المسرحية الإيرانية؛ إذ تولى لسنوات إدارة مركز الفنون الاستعراضية في “الدائرة الفنية”، ولعب دوراً محورياً خلال تلك الفترة في دعم وتوسيع نطاق “مسرح أبناء المسجد”، وإقامة الفعاليات المسرحية، وإنتاج أعمال متعددة في مجال المسرح الطقسي ومسرح المقاومة.

وإلى جانب نشاطه المسرحي، شارك الراحل في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، ويظل تجسيده لشخصية “لاوي” (شقيق النبي يوسف عليه السلام) في المسلسل التاريخي الشهير “يوسف الصديق”، أحد أبرز الأدوار المحفورة في ذاكرة الجمهور العربي والإيراني.

وقد نعت “الدائرة الفنية لثورة الإسلامية” الفنان الراحل، متقدمة بأحر التعازي لعائلته وزملائه وللوسط الفني في البلاد، سائلة المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة.

كواليس دور “لاوي” في مسلسل يوسف الصديق

وفي حديث سابق له حول اختيار المخرج الراحل فرج الله سلحشور له لتأدية دور “لاوي”، أوضح زارعي: “عندما اختارني المرحوم سلحشور لهذا الدور، كان قد أُعجب بنبرة صوتي، بالإضافة إلى خلفيتي الطويلة في المسرح والأعمال التاريخية والكلاسيكية. وقال لي حينها إن هذه الشخصية هي من أهم وأفضل أدوار المسلسل، وتوقع مني أن أعمق النظر فيها وأمنحها وقتاً كافياً، مؤكداً أن لاوي يمثل حجر زاوية في السرد الدرامي ولا ينبغي المرور عليه سطحياً”.

وأضاف زارعي مستعرضاً أبعاد الشخصية: “كان إخوة يوسف يخططون لقتله بسبب حظوته لدى النبي يعقوب، وكان الصراع يدور حول من سيتولى راية النبوة وقيادة القوم من بعده. خطط يهوذا وشمعون لقتله في الصحراء، لكن لاوي -باعتباره الأخ الأكبر- وقف في وجههم وقال: (إذا أردتم قتله فعليكم قتلي أولاً). ثم اقترح رميه في البئر بدلاً من قتله لعل أحداً يعثر عليه. هذا الموقف تحديداً هو ما أنقذ حياة يوسف، وجعل الله النبوة لاحقاً في نسل لاوي، ومنهم النبي موسى عليه السلام”.

وتابع: “في المسلسل، حين يرى الإخوة يوسف لأول مرة من الخلف برفقة زوجته أسنات، يقول يوسف: (هذا لاوي الذي كان سبباً في نجاتي، فلولاه لقتلني إخوتي)”.

وأكد زارعي أن سلحشور كان يرى في لاوي رمزاً للمقاومة ضد القرارات الجماعية الجائرة وحماية دماء الأبرياء، وهو ما جعل الدور محورياً في تغيير مجرى التاريخ والنبوة داخل السياق الدرامي للمسلسل.

عرض مسرحية “موكب الشمس” في حلب بتوجيه من الحاج قاسم

وفي سياق ذكرياته، روى الفنان الراحل كواليس إخراج وعرض مسرحية في سوريا قائلاً: “في أواخر الحرب ضد تنظيم داعش، قال الحاج قاسم سليماني لشباب مؤسسة (أوج) الفنية: (انتهت حربنا وبدأت حربكم.. يجب أن تنطلقوا في عمل ثقافي وفني في سوريا لتغيير الأجواء النفسية للشعب، سواء للأطفال والشباب أو الكبار). وتواصل معي الأصدقاء وأبلغوني بأن الحاج طلب هذا العمل بالاسم ورشحني للمهمة. كان ذلك في عام 2018 ولم تكن الحرب قد وضعت أوزارها بالكامل بعد”.

وأضاف زارعي: “قررنا إعادة تقديم مسرحية (موكب الشمس)، التي سبق وعرضناها في إيران، لكن هذه المرة في موقعها التاريخي الحقيقي بمدينة حلب وتحديداً في مقام (المشهد)، وباستعانة بـ 60 ممثلاً سورياً من الأطفال والكبار. تدربنا ليل نهار لثلاثة أشهر متواصلة قبل الصعود إلى المسرح”.

وتدور قصة المسرحية حول مبيت قافلة السبايا (أهل بيت الإمام الحسين) في دير بحلب أثناء رحلتهم، وحين يكتشف الراهب المسيحي وجود الرأس الشريف في الصندوق، يقدم كل ما يملك للمذنبين ليسمحوا له بالبقاء مع الرأس ومناجاته حتى الصباح. وقد تحول هذا المكان لاحقاً إلى مزار، وحاول تنظيم داعش مراراً تفجيره أو السيطرة عليه دون جدوى، إذ قام أهالي حلب بإخفاء الصخرة التاريخية لحمايتها.

وأشار زارعي إلى أن العرض أحدث صدى واسعاً غير متوقع: “كثير من أهالي حلب لم يكونوا يعلمون بهذه القصة التاريخية في مدينتهم. كان غالبية الحضور من المسيحيين ورجال الدين، نظراً للطبيعة الديموغرافية لمدينة حلب”.

واختتم زارعي بقوله: “من أجل خلق رابط وثيق مع الجمهور السوري، دمجنا القصة التاريخية بجرائم داعش المعاصرة لإظهار أن من يرتكبون هذه الفظائع اليوم هم امتداد لتلك السلالة التاريخية. وكان توجيه إحسان محمد حسني (رئيس مؤسسة أوج) واضحاً: (لا نريد استدرار دموع الناس هنا، بل نريد ترك أثر فكري عميق)، وهو ما جعل المسرحية تتجاوز الإطار الديني التقليدي لتصبح حدثاً فكرياً وثقافياً مؤثراً في المدينة”.

المصدر: تسنيم