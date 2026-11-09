مصدر عسكري لوكالة سبأ: ننصح الموظفين والمتواجدين في أو بالقرب من المنشآت التي أعلنتها القوات المسلحة اليمنية هدفا لها بالابتعاد عنها حتى لا تتعرض حياتهم للخطر

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