التلفزيون الإيراني: استهداف 11 ناقلة نفط خلال 10 أيام

أفاد التلفزيون الإيراني باستهداف 11 ناقلة نفط وصفها بأنها “غير قانونية” خلال الأيام الـ10 الماضية.

وذكر أن مقاتلي القوات المسلحة تمكنوا من تعطيل الناقلات وأنظمة الملاحة الخاصة بها باستخدام ما وصفه بـ”تكتيك خاص” مشيرا إلى أن تلك الناقلات كانت بحاجة إلى أنظمة الملاحة التابعة للجيش الأمريكي للعبور عبر “المسار غير الإيراني”.

وأضاف التلفزيون الإيراني أن مقاتلي القوة البحرية التابعة للحرس الثوري عطّلوا أنظمة الملاحة الخاصة بالعدو في الخليج، قائلاً إن الناقلات “أصبحت مجرد هياكل حديدية مشتعلة على سطح البحر”.

المصدر: التلفزيون الإيراني