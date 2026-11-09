وزراء مجموعة السبع يجتمعون في باريس في ظل تحدي الحرب ضد إيران

يعقد اللقاء الذي سيضم وزراء خارجية دول مجموعة السبع في مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس بدلا من مدينة مارسيليا، وذلك إثر تغيير طرأ في اللحظة الأخيرة لاعتبارات تتعلق بجدول الأعمال بحسب التوضح الرسمي.

هذا وسيكون الشرق الأوسط ملفا محوريا في المحادثات كما كانت الحال خلال اجتماعات الدول السبع في آذار/مارس، مع التركيز بشكل خاص على الأمن البحري ومضيق هرمز وقضايا الطاقة، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الفرنسية.

داخل مجموعة السبع، تجد الولايات المتحدة نفسها معزولة منذ شنّت في شباط/فبراير مع إسرائيل ضربات على إيران ردت عليها الجمهورية الإسلامية بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، ما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

واتسع نطاق الحرب بسرعة في الشرق الأوسط، إذ شمل الجبهة اللبنانية ، فيما ردت إيران على القصف الأميركي باستهداف قواعد أميركية متواجدة في دول في المنطقة .

فرنسا تقول ان لبنان الأولوية الدبلوماسية الأكثر إلحاحا في الوقت الراهن وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن هذا الملف سيطرح للنقاش خلال القمة.

وتسعى باريس لوضع آلية في غضون أسابيع قليلة تضمن وجودا دوليا بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) في 31 كانون الأول/ديسمبر.

وستكون هذه الرحلة الخارجية الأولى التي يقوم بها وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو منذ الفوز الكاسح الذي حققه الديموقراطيون في انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة والذي منحهم السيطرة على مجلسي الكونغرس اعتبارا من كانون الثاني/يناير.

ما بعد انتخابات منتصف الولاية

سيُتيح اجتماع وزراء مجموعة السبع فرصة أولى لحلفاء واشنطن لتقويم توجهات إدارة دونالد ترامب ورصد أي تحولات محتملة في سياستها الخارجية، خصوصا في ما يتعلق بأوكرانيا التي تعد ملفا رئيسيا آخر على جدول أعمال المناقشات.

ويتزامن الاجتماع مع محادثات بين موسكو وكييف بوساطة أميركية من المقرر إجراؤها الثلاثاء والأربعاء في أبوظبي بهدف إيجاد تسوية تنهي الحرب في أوكرانيا.

وسيسعى الأوروبيون في مجموعة السبع لتقييم تبعات انتخابات منتصف الولاية على الدعم الأميركي لكييف والسياسة تجاه روسيا والنقاش القائم حول الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية.

كما يعتزمون فرض حضورهم مجددا في المفاوضات المقبلة.

وأكد بارو الأحد لقناة “آر تي إل/بوبليك سينا” أن “الأوروبيين سيكونون ممثَلين بشكل جيد” وأن “فرنسا ستكون حاضرة في أبوظبي للمشاركة في هذه المناقشات” من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان جاريد كوشنر، مبعوث دونالد ترامب، قال الخميس الماضي إن الولايات المتحدة “ستتشاور بشكل وثيق” مع شركائها الأوروبيين على هامش محادثات أبوظبي، مضيفا أنه “في حال إحراز تقدم، سيكون الهدف الانتقال نحو صيغة متعددة الأطراف أوسع نطاقا بمشاركة مباشرة منهم”.

وعلى هامش أعمال مجموعة السبع المخصصة لأوكرانيا، تستضيف وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية الاثنين مؤتمرا للمانحين لدعم إصلاح القبة الواقية التي تمنع التسربات في محطة تشيرنوبيل النووية.

وفي مرسيليا (جنوب)، ستطلق رسميا الاثنين شبكة تضم 14 ميناء عالميا بهدف مكافحة الإتجار بالمخدرات.

وبهدف توسيع نطاق عمل مجموعة السبع المحدودة العضوية، دعت فرنسا وزراء خارجية البرازيل وكوريا الجنوبية ومصر والسعودية وأوكرانيا.

وسيُشكّل هذا الاجتماع إحدى المحطات البارزة الأخيرة في ظل الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع قبل انتقالها إلى الولايات المتحدة

المصدر: ا ف ب