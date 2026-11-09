المتحدث باسم الجيش الإيراني: عقيدة هجومية جديدة بلا قيود جغرافية وسرعة في الردّ

أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي‌ نيا، أن “تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة يجري بجدية”، مشيراً إلى أن “المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال نحو عقيدة هجومية، وتطوير أسلحة تتناسب معها، واعتماد أساليب قتالية جديدة”.

وأوضح أن “العقيدة العسكرية السابقة ارتكزت على الدفاع والردع التعويضي أو العقابي، بحيث يجري التصدي للهجوم الأول للعدو، ثم توجيه ردّ ثانٍ يتناسب مع طبيعة الاعتداء وضمن النطاق الجغرافي للمنطقة والقواعد الأميركية فيها”.

وشدد على أن “التوجيهات الجديدة حدّدت ثلاثة محاور أساسية لتحرّك القوات المسلحة: سرعة الردّ، والفاعلية، وعدم وجود قيود جغرافية، لافتاً إلى أن هذه المفاهيم بدأت تتحول إلى استراتيجيات تنفيذية تشكّل ملامح العقيدة المستقبلية للجيش”.

وأشار إلى أن “تطوير العقيدة يشمل التدريب والتكتيكات والتسليح، بما يتناسب مع التوجه الهجومي ويرفع مستوى الردع، مؤكداً أن تعزيز القدرات القتالية والدفاعية سيستمر بصورة مستقلة عن التطورات السياسية”.

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، قال إن “السفن التجارية وشركات الشحن يمكنها العبور عبر المسارات الأمنية المحددة بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، التي تتولى ضمان أمن هذه المسارات”.

المصدر: موقع المنار