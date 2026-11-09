الجيش داهم منازل مطلوبين في بلدات إيعات ودير الأحمر وتل الأبيض – بعلبك

ضمن إطار المتابعة الأمنية لمكافحة المخدرات وملاحقة المخلين بالأمن، دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدات إيعات ودير الأحمر وتل الأبيض – بعلبك، وأوقفت المواطنين (خ.ز.) و(ا.ز.) و(ح.ز.) و(ع.ز.)، والسوريَّين (ا.د.) و(م.ج.)، لارتكابهم جرائم: الاتجار بالمخدرات، إطلاق النار، حيازة أسلحة. وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والقذائف الصاروخية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية، موضّبة داخل سيارات. كما ضبطت معدات ومواد أولية تُستخدم في تصنيع المخدرات.

‏هذا وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

المصدر: موقع المنار