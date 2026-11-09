هيئة علماء بيروت: سلطة الوصاية شرّعت لبنان على كل أشكال الاستباحة

أعلنت هيئة علماء بيروت في تعليق على “التدخل الخارجي السافر في الشؤون اللبنانية”، أن “لبنان بدا بفضل سلطة الوصاية، مشرعًا على كل أشكال الاستباحة، بما يذكرنا بحكم القناصل في الزمان الغابر، بكل شاردة وواردة في شؤون لبنان الداخلية، بتدخلات سافرة ووقحة، أطاحت بما تبقى من مؤسسات دستورية”.

وقال “كان من المفترض أن يكون هذا الإسفاف المريع ، محل رفض واستنكار، وإذ بنا نشهد صمت القبور من كل أدعياء السيادة”.

وتابع البيان “إننا في هيئة علماء بيروت نشجب هذه التدخلات الوقحة التي كان آخرها بيان السفارات الخمس بشؤون داخلية لا يحق لأحد الحديث عنها.. وكان الحري بها حسب ادعاءاتها، من الحرص على لبنان واستقراره وصون سيادته، أن ترفض الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، في الليل والنهار وأمام مرأى العالم، ودخول مئات شاحنات مواد المتفجرة وتدمير عشرات القرى بطريقة وحشية تشبه منفذيها والداعمين والساكتين عن كل الإجرام اليومي بحق لبنان وسيادته”.

ووضعت الهيئة هذا الأمر، برسم السلطة في لبنان، “التي تولت مسؤولية حماية الحدود، فأظهرت عجزها وفشلها وتواطؤها، والتي شرعت بارتهانها للخارج، كل هذه الأشكال المرفوضة من العبث، والإمعان في العدوان، والتي أبرأت ذمة المحتل من كل إجرام وتدمير وإبادة بحق الجنوب وأهله.. وقدمت كل ما يمكن تقديمه من تنازلات للعدو دون تحقيق أي شيء، ولم يرض العدو ، ويطلب المزيد من التنازلات! إننا نحمل هذه السلطة المسؤولية الكاملة عما يجري، والتي سقطت في أول اختبار لها في العدوان الأخير”.

كذلك، أكد البيان “حقنا في مقاومة الاحتلال وتحرير أرضنا بالمقاومة وهو حق يكفله الدستور وكل قوانين الأرض وشرائع السماء، وبعدما ظهر للقريب والبعيد فشل كل الخيارات، وثبت في الماضي وسيثبت في المستقبل إن شاءالله أن الأرض لا تسترجع إلا بقوة السلاح”.

المصدر: موقع المنار