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   28 جمادى الأولى 1448   
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    لبنان

    بالفيديو | مشاهد للطريق المستحدث من منطقة صافيتا (يحمر) باتجاه نهر الزوطر

      مشاهد للطريق الذي استحدثه العدو من منطقة صافيتا (يحمر) باتجاه نهر الزوطر



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