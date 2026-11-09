لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع: لتخصيص يوم وطني لشجرة الزيتون الجنوبية على غرار عيدي العلم والاستقلال

أكد لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع في بيان أن “ما جرى ويجري في جنوب لبنان من سلب لحقوق السيادة اللبنانية واراضي لبنان هو أحد أبرز مفاعيل الجوهر الاستعماري الاقتلاعي الاجلائي التوسعي للايديولوجية الصهيونية والذي لم يحد اتفاق الاطار من شراهته الماحقة للكرامة الوطنية”.

وتابع البيان أن “ما يجري في الجنوب المحتل من تهجير جماعي وتدمير مرعب للحجر والشجر وإحداث تغيير متصل بالبيئة الاقتصادية وقطع للجذور الثقافية ومرتكزات الانتماء للارض والتاريخ سلوك عدواني مدروس انفاذاً للقاعدة التي تقول بـ (خلق الوقائع على الارض) وهي القاعدة التي سنَّها موشي دايان وزير الدفاع الصهيوني الأسبق بصفته اول حاكم عسكري للضفة الغربية وقطاع غزة”.

وتابع “في السياق يأتي اقتلاع العدو الصهيوني لستين الف شجرة زيتون وتدميرها وسرقة ألف شجرة زيتون عملاقة معمرة الى الداخل المحتل كجريمة حرب موصوفة توازي بغطرستها قتل الآمنين في ارضهم واقتلاعهم من جذورهم وفي البعد الثقافي والنفسي استهداف الذاكرة الجماعية وقطع صلة الأجيال المعاصرة بتراث اجدادهم المرتبط بتلك الشجرة ناهيك عن مكانتها القدسية في الديانات السماوية كرمز للسلام والتجدد والسلامة”.

كما لفت لقاء الاحزاب الى ان “تدمير شجرة الزيتون خرق لميثاق جنيف الرابع المادة 53 ولائحة لاهاي في المادتين 46 و 55 لجهة السياق المتعمد لتقويض سبل عيش المجتمعات وارتباطها الجغرافي بأرضها”، داعياً “الحكومة اللبنانية ووزارات الثقافة والخارجية والزراعة الى تخصيص يوم وطني لشجرة الزيتون الجنوبية على غرار عيدي العلم والاستقلال لفضح جرائم العدو الصهيوني وتوكيد رمزية شجرة الزيتون في الثبات والصمود والتجذر بالارض ورفض الاحتلال و الاملاءات والشروط التسووية التي تتناقض وعدالة الحق الوطني والقومي”.

كما دعا لقاء أحزاب البقاع “كل الوطنيين الشرفاء شيبا وشبابا ورجالا ونساء وناشطين وفاعلين سياسيين واجتماعيين الى إطلاق حملة دعم الزيتونة الجنوبية على شبكات التواصل الاجتماعي وتعميم صورة شجرة الزيتون على بروفيلات الهواتف والصفحات المتعددة( تويتر واتس اب وانستغرام ) دعماً للجنوب والجنوبيين”.

المصدر: وكالات