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   28 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 11:25
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    مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: نوجه نداء عاجلا لكل الجهات بضرورة فتح المعابر لإدخال المساعدات فورا

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