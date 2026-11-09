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   09 11 2026   
   28 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 11:26
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    الرئيس الاميركي دونالد ترامب: الدول التي قمنا بحمايتها ستعيد إلينا جميع التكاليف التي تكبدناها بسبب الحرب لأن هذه الدول لم تكن لتوجد من دوننا ومن دوننا لم تكن إسرائيل لتوجد

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