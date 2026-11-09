الرئيس الاميركي دونالد ترامب: الدول التي قمنا بحمايتها ستعيد إلينا جميع التكاليف التي تكبدناها بسبب الحرب لأن هذه الدول لم تكن لتوجد من دوننا ومن دوننا لم تكن إسرائيل لتوجد