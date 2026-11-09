استعداداً لموسم الأعياد.. مرفأ بيروت يفتح أبوابه أيام السبت اعتباراً من ١٤ تشرين الثاني

أعلنت إدارة واستثمار مرفأ بيروت، تأكيداً على حرصها الدائم على تسريع العمليات اللوجستية وتلبية حاجات السوق المحلي، ولا سيما بمناسبة قرب حلول الأعياد، أنه قد تقرر اعتماد يوم السبت يوم عمل رسمي واعتيادي داخل المرفأ، وذلك اعتباراً من يوم السبت الواقع في 14 تشرين الثاني 2026.

وتأتي هذه الخطوة بتوجيهات وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وبالتعاون مع إدارة الجمارك لتسريع وتيرة عمليات إخراج البضائع على مدار الأسبوع، و بالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار لتنظيم حركة سير الشاحنات الداخلة إلى مرفأ بيروت والخارجة منه أيام السبت.

وعليه، طلبت إدارة المرفأ من جميع المتعاملين والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواكبة هذا القرار والاستفادة من خدمات

المصدر: وكالات