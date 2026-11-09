العدو نفذ غارات جوية وأخرى وهمية في أجواء الجنوب

يواصل العدو الاسرائيلي اعتداءاته وخرقه لوقف إطلاق النار المزعوم، في قرى وبلدات جنوب لبنان، إذ أعلن مراسل قناة المنار اليوم الاثنين أنه “منذ نحو نصف ساعة ينفّذ العدو غارات جوية وأخرى وهمية في أجواء الجنوب، تركزت الغارات الحربية على بلدتي كفرتبنيت والقنطرة، فيما لا تزال الطائرات الحربية تحلّق في أجواء المنطقة”.

ويأتي ذلك في وقت سبق أن أفيد عن أكثر من غارة حربية معادية استهدفت محيط كفرتبنيت.

وكذلك، غارة معادية استهدفت القنطرة.

كما توغلت 3 دبابات ميركافا معادية بإتجاه شرق بلدة كفرشوبا ترافقهم 3 آليات هامر وسيارة مدنية وجرافة.

المصدر: موقع المنار