مشاورات صينية ايرانية في طهران

أعلن المدير العام لدائرة الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية، محمد علي بك، أنه التقى الممثل الخاص للصين في شؤون الشرق الأوسط جاي جون في وزارة الخارجية الإيرانية، قائلا إنه بحث معه آخر تطورات المنطقة، ولا سيما الوضع في اليمن.

وفي هذا الصدد، قال علي بك: “استضفت السيد جاي جون، الممثل الخاص للصين في شؤون الشرق الأوسط، والوفد المرافق له”.وأضاف: “جرى بحث ومناقشة آخر تطورات المنطقة، ولا سيما الوضع في اليمن، وتأكيد الطرفين على الحل السياسي لأزمة اليمن، فضلًا عن وجهات النظر المطروحة بشأن النظام الأمني المستقبلي للمنطقة”.

وأشار المدير العام لدائرة الخليج في وزارة الخارجية إلى أنه “تم التأكيد على استمرار المشاورات بين البلدين”.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الخارجية الصينية اليوم الاثنين لقاء المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط، تشاي جون، علي باقري، نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، خلال زيارة إلى إيران.

وأكد تشاي جون استعداد الصين للدفع نحو إحراز تقدم جديد في العلاقات الثنائية مع طهران، مشددا على أن الصراع المستمر والمتسع في الشرق الأوسط لا يمكن حله بالقوة.

ووفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية، الاثنين، فقد عُقد اللقاء في إيران، في إطار جولة يجريها المبعوث الصيني خلال الشهر الجاري وتشمل إيران وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أمس الاحد في بيان أنه “يجب أن ينتهي الصراع بين السعودية واليمن في أسرع وقت ممكن عبر الحوار بين الطرفين على أساس خريطة الطريق المتفق عليها بينهما، ويقتضي ذلك الوقف الفوري للهجمات العسكرية، والإنهاء الكامل للحصار، واحترام حق الشعب اليمني في تقرير مصيره”.

المصدر: فارس