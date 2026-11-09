الإثنين   
   09 11 2026   
   28 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 09:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي أغار على بلدة القنطرة

      مواضيع ذات صلة

      الخارجية الايرانية: الخطة الايرانية تثبت أن إيران تمثل المفتاح الأساسي لترسيخ الاستقرار والأمن في مضيق هرمز والخليج الفارسي

      الخارجية الايرانية: الخطة الايرانية تثبت أن إيران تمثل المفتاح الأساسي لترسيخ الاستقرار والأمن في مضيق هرمز والخليج الفارسي

      الخرجية الايرانية: التوصل إلى اتفاق وإرساء الأمن في الخليج الفارسي يرتبطان بقرار أميركي حكيم وفهم الرسالة التي يوجّهها المجتمع الأميركي من الداخل

      الخرجية الايرانية: التوصل إلى اتفاق وإرساء الأمن في الخليج الفارسي يرتبطان بقرار أميركي حكيم وفهم الرسالة التي يوجّهها المجتمع الأميركي من الداخل

      الخارجية الايرانية: الخطة الإيرانية الممتدة على يومين تجسّد الدبلوماسية القائمة على القوة وتشكل رسالة واضحة إلى الجانب الأميركي

      الخارجية الايرانية: الخطة الإيرانية الممتدة على يومين تجسّد الدبلوماسية القائمة على القوة وتشكل رسالة واضحة إلى الجانب الأميركي