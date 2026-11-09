الإثنين   
   09 11 2026   
   28 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 09:51
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار في غزة: اصابة شاب في الرأس برصاص الاحتلال في مخيم الأمل بمنطقة السودانية شمال القطاع

      مواضيع ذات صلة

      الخرجية الايرانية: التوصل إلى اتفاق وإرساء الأمن في الخليج الفارسي يرتبطان بقرار أميركي حكيم وفهم الرسالة التي يوجّهها المجتمع الأميركي من الداخل

      الخرجية الايرانية: التوصل إلى اتفاق وإرساء الأمن في الخليج الفارسي يرتبطان بقرار أميركي حكيم وفهم الرسالة التي يوجّهها المجتمع الأميركي من الداخل

      الخارجية الايرانية: الخطة الإيرانية الممتدة على يومين تجسّد الدبلوماسية القائمة على القوة وتشكل رسالة واضحة إلى الجانب الأميركي

      الخارجية الايرانية: الخطة الإيرانية الممتدة على يومين تجسّد الدبلوماسية القائمة على القوة وتشكل رسالة واضحة إلى الجانب الأميركي

      العدو نفذ غارات جوية وأخرى وهمية في أجواء الجنوب

      العدو نفذ غارات جوية وأخرى وهمية في أجواء الجنوب