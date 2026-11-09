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   28 جمادى الأولى 1448   
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    رويترز: انخفاض سعر خام برنت 84 سنتًا (0.85 %) إلى 97.48 دولارًا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط 32 سنتًا (​0.35 %)إلى 90.51 دولارا للبرميل

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