الأحد   
   08 11 2026   
   27 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 21:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    بلومبرغ: الاقتصاد السعودي يواجه انكماشا وعجزا متزايداً في الميزانية وضعفا في أداء سوق الأسهم بالتزامن مع تصاعد الهجمات اليمنية

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: غارة من طيران العدو الاسرائيلي استهدفت أطراف بلدة عيتا الجبل في جنوب لبنان

      مراسل المنار: غارة من طيران العدو الاسرائيلي استهدفت أطراف بلدة عيتا الجبل في جنوب لبنان

      مراسل المنار: غارة من طيران العدو الاسرائيلي استهدفت بلدة المنصوري في جنوب لبنان

      مراسل المنار: غارة من طيران العدو الاسرائيلي استهدفت بلدة المنصوري في جنوب لبنان

      تقرير مصور | معرض «أرضي» يختتم فعالياته في الضاحية الجنوبية بعد 11 يوماً من الحضور اللافت

      تقرير مصور | معرض «أرضي» يختتم فعالياته في الضاحية الجنوبية بعد 11 يوماً من الحضور اللافت