الأحد   
   08 11 2026   
   27 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 19:46
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي: لقد اختار الناخبون الأمريكيون وحان الآن دور البيت الأبيض ليختار

      مواضيع ذات صلة

      اعلام العدو: صفارات الإنذار دوّت في مستوطنة “نير عوز” بغلاف غزة نتيجة تشخيص خاطئ

      اعلام العدو: صفارات الإنذار دوّت في مستوطنة “نير عوز” بغلاف غزة نتيجة تشخيص خاطئ

      عراقجي للاميركيين: اذا اخترتم الحرب شاهدوا كيف أن مقاتلينا اليقظين والمتمرسين في ساحة المعركة سيُمطرونكم بجحيم من النيران

      عراقجي للاميركيين: اذا اخترتم الحرب شاهدوا كيف أن مقاتلينا اليقظين والمتمرسين في ساحة المعركة سيُمطرونكم بجحيم من النيران

      عراقجي: عرضنا لمدة يومين مطروح على الطاولة اقبلوا شروطه بما في ذلك إنهاء الحرب على جميع الجبهات وشاهدوا نتائجها

      عراقجي: عرضنا لمدة يومين مطروح على الطاولة اقبلوا شروطه بما في ذلك إنهاء الحرب على جميع الجبهات وشاهدوا نتائجها