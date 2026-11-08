حركة حماس: ادعاء جيش الاحتلال التواصل مع جهات دولية لتلبية احتياجات قطاع غزة خلال فصل الشتاء محاولة للتنصل من مسؤوليته عن الكارثة الإنسانية التي فاقمها الحصار ورفض إدخال مستلزمات الإيواء