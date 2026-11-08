حماس: محاولات الاحتلال الظهور بمظهر المستجيب للاحتياجات الإنسانية لا تنطلي على أحد ولا تحجب مسؤوليته عن المأساة الناجمة عن تدمير المنازل والبنية التحتية واستمرار الحصار