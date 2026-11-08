الخارجية اليمنية تطالب بتحقيق دولي في استهداف الشرية وتوجّه مذكرات إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن

جدّدت وزارة الخارجية اليمنية دعوتها إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في استهداف قرية الشرية بمديرية بني حشيش، وبقية الهجمات السعودية في اليمن، معلنةً توجيه مذكرات إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومختلف المنظمات الدولية بشأن ما وصفته بـ«الجريمة المكتملة الأركان» في بني حشيش.

وأكدت الوزارة تمسّكها بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وبحق اليمن المشروع في الدفاع عن شعبه وسيادته وأمنه ومصالحه الوطنية.

ودعت المجتمع الدولي إلى الخروج عن الصمت وإدانة الجريمة، والضغط على النظام السعودي لوقف هجماته ورفع الحصار المفروض على اليمن.

المصدر: موقع المنار