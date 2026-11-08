آيزنكوت يتعهّد بتشكيل حكومة طوارئ وطنية بعد توصية 67 نائباً بتكليفه

أعلن رئيس الكيان الإسرائيلي أن 67 نائباً أوصوا بتكليف غادي آيزنكوت تشكيل الحكومة، عقب مشاورات مع ممثّلي الكتل الحزبية، فيما تعهّد آيزنكوت بقيادة تشكيل «حكومة طوارئ وطنية» بموجب التفويض الذي تلقّاه اليوم.

وشدّد رئيس الكيان على ضرورة تشكيل حكومة مستقرة قادرة على مواجهة التحدّيات لفترة طويلة، قائلاً إن «إيران لن تنتظر»، وإن ملفات غزة ولبنان تفرض بدورها تحدّيات كبيرة.

من جهته، قال آيزنكوت إن الكيان الإسرائيلي يعيش «حالة طوارئ» مع جبهات مفتوحة وأهداف حرب لم تتحقّق بعد، بالتزامن مع أزمة سياسية، معتبراً أن من يحاول عرقلة تشكيل الحكومة لأسباب غير موضوعية «سيقف ضد مصلحة الشعب».

وأضاف أن 74 عضواً في الكنيست أوضحوا أنهم لا يثقون بالحكومة السابقة ولا بمن يترأّسها، مشيراً إلى تحدّيات في العلاقات حتى مع الحلفاء، وإلى تدهور هذه العلاقات.

وأكد آيزنكوت أن حكومته ستقوم على الاعتراف بـ«يهودية الدولة»، والالتزام بالخدمة العسكرية، والاعتراف بحركة «حماس» بوصفها «حركة إرهابية»، وفق تعبيره، مجدّداً تعهّده بتشكيل حكومة طوارئ وطنية.

المصدر: موقع المنار