المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد محبي: مضيق هرمز خاضع بالكامل لسيطرة القوة البحرية في حرس الثورة وأي سفينة مخالفة لن يكون مصيرها سوى الاصطدام بالألغام البحرية العائمة