حرس الثورة الاسلامية: ناقلات نفط تحترق بسبب إطفائها أنظمة الملاحة وبسبب أعمال جيش التهريب والعدوان الأمريكي

اعلنت العلاقات العامة للقوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلاميّة انه منذ الساعات الأولى من فجر اليوم وحتى الآن، تعرّضت ثلاث ناقلات نفط مخالفة، كانت تسلك مسارًا غير مسموح به في مضيق هرمز، لانفجارات وحرائق شديدة، وقد غطّى الدخان الناتج عن احتراق هذه الناقلات سماء مضيق هرمز.

وقالت إنّ هذه الناقلات تحترق بسبب إطفائها أنظمة الملاحة والتعريف الخاصة بها، وبسبب أعمال جيش التهريب والعدوان الأمريكي.

اضافت: لقد أُعلنت القواعد الإيرانية الخاصة بمضيق هرمز مرارًا أمام جميع السفن، وإنّ مخالفة السفن لهذه القواعد ومرافقتها لجيش التهريب الأمريكي من أجل العبور عبر المسارات غير المسموح بها في مضيق هرمز، لن يكون مصيرها سوى هذا المصير.