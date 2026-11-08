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    دولي

    تصريحات لزعيم حزب “فرنسا الأبية” جان لوك ميلانشون بشأن دعم الفلسطينيين تثير ردًا حادًا من السفير الصهيوني

      اثارت تصريحات لزعيم حزب “فرنسا الأبية” جان لوك ميلانشون بشأن دعم الفلسطينيين ردًا حادًا من السفير الصهيوني لدى فرنسا جوشوا زاركا.

      وقال ميلانشون إنه إذا اقتضى الأمر، سترافق سفن فرنسية الأساطيل المدنية المتجهة إلى غزة، على غرار سفن إيطاليا وإسبانيا، مؤكدًا عزمه مواجهة ما وصفه بالإبادة في غزة والضم التدريجي للأراضي الفلسطينية.

      ورد زاركا عبر منصة “إكس”، معتبرًا أن تصريحات ميلانشون تشبه ما كان يمكن أن يصدر عن أحد أسلافه في الحركات الفاشية الأوروبية خلال ثلاثينيات القرن الماضي.

      وتأتي التصريحات بالتزامن مع طرح ميلانشون برنامج حزب “فرنسا الأبية” للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027، والذي يتضمن فرض عقوبات على حكومة بنيامين نتنياهو والسعي إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان.

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