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    عربي وإقليمي

    الحرس الثوري: خطة أمريكا الجديدة لخنق اقتصاد إيران ليست سوى تلاعب بالألفاظ

      قال متحدث باسم الحرس ​الثوري لوكالة أنباء فارس اليوم الأحد إن الولايات المتحدة لا تستطيع ​تحقيق أهدافها المتمثلة في ​حصار اقتصاد إيران وإغلاق ⁠طرقها التجارية، لأن طهران ​اتخذت استعدادات واتصالاتها وثيقة ​مع جيرانها.

      وكان المتحدث حسين محبي يرد على قوة مهام (آيرون جيت)، أو ​البوابة الحديدية، التابعة ​للجيش الأمريكي والتي تم إطلاقها لتشديد ‌الخناق ⁠على نقل طهران لأنظمة الأسلحة المتطورة ومواد أخرى خاضعة للعقوبات عبر حدودها ​البرية وعبر ​بحر ⁠قزوين.

      وقال محبي “خطة البوابة الحديدية ليست سوى ​تلاعب بالألفاظ.. لا يستطيع ​الأمريكيون ⁠تحقيق أهدافهم المتمثلة في فرض ضغوط اقتصادية شديدة ⁠للتسبب ​في انهيار ​اقتصادي في إيران، من خلال هذا ​النهج”.

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