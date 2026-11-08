الحرس الثوري: خطة أمريكا الجديدة لخنق اقتصاد إيران ليست سوى تلاعب بالألفاظ

قال متحدث باسم الحرس ​الثوري لوكالة أنباء فارس اليوم الأحد إن الولايات المتحدة لا تستطيع ​تحقيق أهدافها المتمثلة في ​حصار اقتصاد إيران وإغلاق ⁠طرقها التجارية، لأن طهران ​اتخذت استعدادات واتصالاتها وثيقة ​مع جيرانها.

وكان المتحدث حسين محبي يرد على قوة مهام (آيرون جيت)، أو ​البوابة الحديدية، التابعة ​للجيش الأمريكي والتي تم إطلاقها لتشديد ‌الخناق ⁠على نقل طهران لأنظمة الأسلحة المتطورة ومواد أخرى خاضعة للعقوبات عبر حدودها ​البرية وعبر ​بحر ⁠قزوين.

وقال محبي “خطة البوابة الحديدية ليست سوى ​تلاعب بالألفاظ.. لا يستطيع ​الأمريكيون ⁠تحقيق أهدافهم المتمثلة في فرض ضغوط اقتصادية شديدة ⁠للتسبب ​في انهيار ​اقتصادي في إيران، من خلال هذا ​النهج”.